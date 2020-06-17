Тестове ЗНО в цьому році не відбудеться, фото: Gorod.dp.ua

https://racurs.ua/ua/n139864-kabmin-uhvalyv-rishennya-povernuty-koshty-za-probne-zno-dokument.html

Ракурс

Кабінет міністрів ухвалив постанову про заборону проведення пробного зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) цього року та виділення Міносвіти з коштів фонду боротьби з COVID-19 52 млн 450 тис. для повернення сплачених за його проходження коштів.

Відповідне рішення ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, гроші повертатимуть на картки «ПриватБанку». Учасники пробного ЗНО отримають від банку повідомлення з інформацією про зарахування коштів, якщо вони мають банківську картку, або про те, що картка з цими коштами чекає на них у найближчому відділенні «ПриватБанку».

Водночас Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у своєму Фейсбуці повідомляє, що цього року учасники пробного ЗНО-2020 зможуть отримати результати за виконання всіх тестів.

Тобто, якщо ви зареєструвалися для проходження української мови і літератури, а також математики, тепер ви зможете пройти тестування з фізики, хімії, географії та будь-якого іншого навчального предмета, а потім і дізнатися свої результати, — зазначають в УЦОЯО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує звільнити цьогорічних випускників шкіл від обов’язкового проходження ЗНО.