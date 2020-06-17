Новини України: Стерненко вирішив оскаржити ухвалу про домашній арешт

https://racurs.ua/ua/n139866-gotuiemo-apelyaciu-sternenko-nazvav-uhvalu-sudu-pro-domashniy-aresht-ganebnou.html

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Сергій Стерненко, одеський активіст та колишній лідер місцевого осередку «Правого сектору», сьогодні отримав ухвалу суду про запобіжний захід у виді домашнього арешту. Він вже заявив про намір подати апеляцію на «ганебне та необґрунтоване» рішення суду першої інстанції.

Отримав ту ганебну ухвалу про мій домашній арешт. Те, що підозра необґрунтована, суддя проігнорував. Ризик знищити речі і документи він вважає недоведеним, — написав у Фейсбук Стерненко.

За його словами, служитель Феміди переконаний в існуванні ризику, що він переховуватиметься та чинитиме вплив на свідків, оскільки йому інкримінують ст. 115 ККУ.

Тобто він обґрунтовує ризики виключно тяжкістю злочину, який мені інкримінують… Практика ЄСПЛ прямо забороняє саму лише тяжкість покарання класти в обґрунтування. А ще суддя в рішенні проти мене спирався на ту ж таки практику ЄСПЛ, що теж заборонено. Рішення абсурдне та протиправне. Готуємо апеляцію, — резюмував активіст.

Нагадаємо, історія із обранням запобіжного заходу екс-лідеру «Правого сектору» тривала три дні. Йому інкримінують умисне вбивство, яке сталося під час третього нападу на нього. Сам Стерненко стверджує, що у 2018 році захищався під час нападу на нього. Судові засідання супроводжувалися сутичками з поліцією та акціями протесту поблизу будинків, де мешкають президент України та генпрокурор.