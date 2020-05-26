В бюджете на ремонт дорог выделено 85 млрд грн, фото: 112.ua

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Ремонт дорог в Украине в этом году должен охватить 4 тыс. км автодорог государственного значения. На эту сумму в бюджете выделены 85 млрд грн.

Однако значительная часть выделенных средств расходуется «просто так» — компании-подрядчики закупают для ремонтных работ асфальтобетон, на который приходится около 50−60% стоимости любого тендера, по существенно завышенным ценам. Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги».

«Укравтодор» контролирует цены, по которым подрядчики закупают асфальтобетон, ориентируясь на мониторинг цен, осуществляемый исследовательскими институтами. Это ведомство может согласовывать или не согласовывать такие цены.

Отмечается, что проведенное журналистами исследование показало, что цены на асфальтобетон у крупнейших подрядчиков «Укравтодора» существенно выше, чем у других компаний.

Так, треть всех подрядов «Укравтодора» в 2018—2019 годах получили три компании — «Автомагистраль-Пивдень», «Ростдорстрой» и группа компаний «Онур».

Для первой из них в декабре прошлого года на тендере на ремонт дороги «Киев-Сумы-Юнаковка» асфальтобетонная смесь ЩМАС-20 стоила 2 тыс. 930 грн за тонну (без НДС). В то же время в январе 2020 года другому предприятию — ЗАО «Хмельницкое ДСУ 56» эта смесь обошлась почти 600 грн дешевле — по 2 тыс. 393 грн за тонну.

Журналисты отмечают, что переплаты чаще всего «оседают» у посредников. В качестве примера приводится закупка фирмой «Ростдорстрой» у посредника мелкозернистого асфальта в сентябре 2019 по цене 2 тыс. 815 грн за тонну, в то время как посредник — фирма «СКВО» закупал асфальт по цене 1 тыс. 536 грн за тонну.

Напомним, Владимир Зеленский во время недавней пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что хочет войти в историю как президент, при котором в Украине построили дороги.