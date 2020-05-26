В бюджеті на ремонт доріг виділено 85 млрд грн, фото: 112.ua

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Ремонт доріг в Україні в цьому році має охопити 4 тис. км автошляхів державного значення. На цю суму в бюджеті виділено 85 млрд грн.

Проте значна частина виділених коштів витрачається «просто так» — компанії-підрядники закуповують для ремонтних робіт асфальтобетон, на який припадає близько 50−60% вартості будь-якого тендеру, за суттєво завищеними цінами. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші».

«Укравтодор» контролює ціни, за якими підрядники закуповують асфальтобетон, орієнтуючись на моніторинг цін, здійснюваний дослідними інститутами. Це відомство може погоджувати чи не погоджувати такі ціни.

Зазначається, що проведене журналістами дослідження показало, що ціни на асфальтобетон у найбільших підрядників «Укравтодору» є суттєво вищими, ніж у інших компаній.

Так, третину всіх підрядів «Укравтодору» у 2018−2019 роках отримали три компанії — «Автомагістраль-Південь», «Ростдорстрой» та група компаній «Онур».

Для першої з них у грудні минулого року на тендері на ремонт дороги «Київ-Суми-Юнаківка» асфальтобетонна суміш ЩМАС-20 коштувала 2 тис. 930 грн за тонну (без ПДВ). Водночас у січні 2020 року іншому підприємству — ПрАТ «Хмельницьке ШБУ 56» ця суміш обійшлася на майже 600 грн дешевше — по 2 тис. 393 грн за тонну.

Журналісти зазначають, що переплати найчастіше «осідають» у посередників. Як приклад наводиться закупівля фірмою «Ростдорстрой» у посередника дрібнозернистого асфальту у вересні 2019 року за ціною 2 тис. 815 грн за тонну, в той час як посередник — фірма «СКВО» закуповував асфальт за ціною 1 тис. 536 грн за тонну.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час нещодавньої прес-конференції у Маріїнському парку заявив, що хоче увійти в історію, як президент, при якому в Україні побудували дороги.