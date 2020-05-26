На Балі презентували еко-яхту за 540 тис. доларів. Фото: electrek.co

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Ракурс

Екологічно чисті технології все більше входять в наше життя. На Балі пройшла презентація нової еко-яхти Aquanima 40 на електротязі. Розробником судна є сінгапурська компанія Azura Marine. Aquanima 40 рухається за допомогою двох електродвигунів потужністю 10 кВт кожен, а підзарядка акумуляторів здійснюється за допомогою сонячних панелей, які встановлені на даху яхти.

У компанії Azura Marine стверджують, що власники такої яхти зможуть насолоджуватися морськими подорожами абсолютно безкоштовно, адже яхту не потрібно заправляти, повідомляє Electrek.

Вартість базової модифікації еко-яхти становить 540 тис. дол. За додаткову плату судно може бути обладнано додатковим функціоналом.

Ємність основного акумулятора Aquanima 40 становить 60 кВт, а сонячні панелі виробляють 10 кВт. За твердженням розробників, еко-яхта здатна за один день подолати близько 100 морських миль (185 км).

На яхті є чотири каютами і вона розрахована на екіпаж із восьми осіб. На судні встановлена ​​система збору дощової води, а також система рекуперації води з кондиціонера.

У компанії заявляють, що еко-яхта не вимагає техобслуговування протягом усього терміну експлуатації.

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