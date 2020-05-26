На Бали презентовали эко-яхту за 540 тыс. долларов. Фото: electrek.co

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Ракурс

Экологически чистые технологии все больше входят в нашу жизнь. На Бали прошла презентация новой эко-яхты Aquanima 40 на электротяге. Разработчиком судна является сингапурская компания Azura Marine. Aquanima 40 приводится в движение двумя электродвигателями мощностью 10 кВт каждый, а подзарядка аккумуляторов осуществляется с помощью солнечных панелей, которые установлены на крыше яхты.

В компании Azura Marine утверждают, что владельцы такой яхты смогут наслаждаться морскими путешествиями совершенно бесплатно, ведь яхту не нужно заправлять, сообщает Electrek.

Стоимость базовой модификации эко-яхты составляет 540 тыс. долл. За дополнительную плату судно может быть оборудовано дополнительным функционалом.

Емкость основного аккумулятора Aquanima 40 составляет 60 кВт, а солнечные панели вырабатывают 10 кВт. По утверждению разработчиков, эко-яхта способна за один день преодолеть около 100 морских миль (185 км).

Яхта оборудована четырьмя каютами и рассчитана на экипаж из восьми человек. На судне установлена система сбора дождевой воды, а также система рекуперации воды из кондиционера.

В компании заявляют, что эко-яхта не требует техобслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Как ранее писал «Ракурс», компания Toyota тестирует новый гибридный автомобиль Prius с солнечными панелями. Новую машину оборудовали ультратонкими солнечными панелями, которые обычно используются для снабжения энергией спутникам на орбите.