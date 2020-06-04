Дороги в Украине: Зеленский предложил революционную логику строительства инфраструктуры, фото — ОП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский требует в регионах прежде всего строить и ремонтировать дороги, ведущие к социальным объектам — больницам, опорным школам и детсадам.

Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги? — заявил Зеленский.

Председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет отметил, что в 2020 году запланирован ремонт дорог к нескольким соцобъектам, а в 2021 году изготовят и проект дороги к детсаду, о котором упомянул президент.

Зеленский уже второй день находится вне Киева в рабочей поездке. Он знакомится с ходом капремонта дорог. Сегодня это был отрезок дороги М12 в Хмельницкой области. Здесь намерены в 2020 году отремонтировать 100 км трассы, а также завершить работы на отрезке от Хмельницкого до Каменец-Подольского.

Президент попросил отремонтировать дополнительные участки и всего в области обновят 230 км.

«Ракурс» сообщал, что ремонт дорог в Украине в этом году должен охватить 4 тыс. км автодорог государственного значения.