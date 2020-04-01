Зеленский намекнул Кабмину, что оставить заробитчан дома можно на инфраструктурных объектах, фото — 5 канал

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Заробитчане, которые в эти недели массово возвращаются из охваченных пандемией коронавируса европейских стран, могут остаться дома после того, как болезнь уйдет из Украины.

У президента Владимира Зеленского есть план относительно этого — предложить им работать на больших инфраструктурных объектах. В очередном видеообращении 1 апреля он обратил внимание правительства на возвращение сограждан из-за рубежа.

Возвращение — это хорошая новость, пусть обстоятельства такого возврата и не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится, — рассказал глава государства.

Зеленский утверждает, что власть должна сделать все, чтобы удержать этих людей на родине, поскольку Украине нужны их знания и умения. Он предложил правительству разработать отдельный механизм, который «создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест».

Зеленский в этом смысле вспомнил продолжение программы «Большая стройка», финансирование на которую в Кабмине обещали не сокращать при секвестре бюджета.

Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину, — заявил президент.

Напомним, что в конце марта коронавирус спровоцировал образование гигантских очередей на границе с Польшей. Это произошло после того, как президент Зеленский заявил, что Украина немедленно закроет все пункты пропуска. Заробитчане по-своему поняли заявление главы государства и массово бросились штурмовать границы.