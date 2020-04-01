Зеленський натякнув Кабміну, що залишити заробітчан вдома можна на інфраструктурних об’єктах, фото — 5 канал

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Заробітчани, які у ці тижні масово повертаються з охоплених пандемією коронавірусу європейських країн, можуть залишитися вдома після того, як хвороба піде з України.

У президента Володимира Зеленського є план щодо цього — запропонувати їм працювати на великих інфраструктурних об'єктах. У черговому відеозверненні 1 квітня він звернув увагу уряду на повернення співгромадян з-за кордону.

Повернення — це добра новина, нехай обставини такого повернення і не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов’язково пройде і карантин закінчиться, — розповів глава держави.

Зеленський переконує, що влада мусить зробити все, щоб втримати цих людей на батьківщині, оскільки Україні потрібні їхні знання та вміння. Він запропонував уряду розробити окремий механізм, який «створить в Україні додаткові мільйони робочих місць».

Зеленський у цьому сенсі пригадав продовження програми «Велике будівництво», фінансування на яку в Кабміні обіцяли не скорочувати під час секвестру бюджету.

Тисячі кілометрів нових доріг та інфраструктурні об'єкти дадуть той необхідний імпульс для економічного розвитку та створять нові робочі місця. Дуже хочеться, щоб після карантину всі ми: і ті, хто працював тут, і ті, хто повернувся з-за кордону, разом будували Україну, — заявив президент.

Нагадаємо, що в кінці березня коронавірус спровокував утворення велетенських черг на кордоні з Польщею. Це сталося після того, як президент Зеленський заявив, що Україна негайно закриє усі пункти пропуску. Заробітчани по-своєму зрозуміли заяву главу держави і масово кинулися штурмувати кордони.