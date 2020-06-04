Дороги в Україні: Зеленський запропонував революційну логіку будівництва інфраструктури, фото — ОП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський вимагає у регіонах насамперед будувати і ремонтувати дороги, які ведуть до соціальних об'єктів — лікарень, опорних шкіл та дитсадків.

Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги? — заявив Зеленський.

Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет зазначив, що у 2020 році запланований ремонт доріг до кількох соцоб'єктів, а у 2021 році виготовлять й проект дороги до дитсадка, про який згадав президент.

Зеленський вже другий день перебуває поза Києвом у робочій поїздці. Він знайомиться з перебігом капремонту доріг. Сьогодні це був відтинок дороги М12 у Хмельницькій області. Тут мають намір в 2020 році відремонтувати 100 км траси, а також завершити роботи на відтинку від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.

Президент попросив відремонтувати додаткові ділянки і всього в області оновлять 230 км.

«Ракурс» повідомляв, що ремонт доріг в Україні в цьому році має охопити 4 тис. км автошляхів державного значення.