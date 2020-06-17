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Ракурс
Рух вантажівок у спекотні дні обмежать. Фото: РБК-Україна

Кабмін вигадав, як рятуватиме українські дороги у спекотні дні (ДОКУМЕНТ)

17 чер 2020, 15:37
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Обмеження великовагового транспорту в денний час доби запровадять на українських дорогах.

Сьогодні Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про прийняття заходів із недопущення руйнування автомобільних доріг у період підвищеної температури повітря. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

Уряд доручило Державному агентству автомобільних доріг, Національної поліції, місцевим органам виконавчої влади в межах компетенції прийняти заходи, щоб обмежити рух вантажівок у спеку. На автошляхах у населених пунктах обмежать рух фурам масою понад 24 т і з навантаженням на вісь більше ніж 7 т при температурі повітря понад 28 ° з 8.00 до 20.00.

Розпорядження Кабміну. Документ: Олексій Гончаренко в Телеграм

Розпорядження Кабміну. Документ: Олексій Гончаренко в Телеграм

Нагадаємо, ремонт доріг в Україні в 2020 році має охопити 4 тис. км автошляхів державного значення. На цю суму в бюджеті виділено 85 млрд грн. ЗМІ дізналися, що відновлюють дороги за завищеними цінами.

Джерело: Ракурс


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