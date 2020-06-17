Кабмін погодив День митника. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139867-kabmin-pogodyv-den-mytnyka-ta-doplatu-spivrobitnykam-vidomstva-dokument.html

Ракурс

Кабмін під час сьогоднішнього засідання погодив указ президента України Володимира Зеленського про встановлення професійного свята Дня митника, яке тепер щорічно відзначатиметься 25 червня.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Дата свята вибрана не випадково. Саме 25 червня 1991 року Верховна Рада прийняла закон «Про митну справу в Україні».

Окрім цього, під час наради уряду було прийнято зміни до постанови Кабміну № 375 від 29 квітня 2020 року.

Зміни передбачають включення Державної митної служби до переліку органів, у яких здійснюються доплати до зарплати на час дії карантину та протягом 30 днів із дня його скасування працівникам, які внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт із населенням.

Як відомо, раніше доплати до зарплати були встановлені для військовослужбовців Національної гвардії і Державної прикордонної служби, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також поліцейських.

Як раніше писав «Ракурс», у середині травня під час засідання колегії Державної митної служби було звільнено багатьох керівників регіональних митниць.