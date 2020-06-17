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Ракурс
Авиакатастрофа в Одессе: самолет упал на гипермаркет, фото — А.Николов

Авиакатастрофа в Одессе: самолет упал на гипермаркет (ФОТО, ВИДЕО)

17 июн 2020, 13:29
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Авиакатастрофа произошла в Одессе. Упал легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода. Инцидент случился на 6 км Овидиопольской дороги.

По предварительным данным, из двух мужчин, находившихся на борту, один погиб. Об авиакатастрофе в Малиновском районе города сообщил советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк и сайт Нацполиции.

Авиакатастрофа в Одессе: самолет упал на гипермаркет, фото — Александр Николов

Самолет упал сразу после выполнения взлета. Гипермаркет расположен рядом с аэродромом.

По информации «Думской», погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота, Юрия Жуковского, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Один из свидетелей падения, Александр Николов, написал в Фейсбук, что самолет упал на дорогу. Свидетель сам выключил двигатель, полиция приехала через 4−5 мин, а «скорой» не было на протяжении 15 минут.

Авиакатастрофа в Одессе: самолет упал на гипермаркет, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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