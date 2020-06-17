Авиакатастрофа в Одессе: самолет упал на гипермаркет, фото — А.Николов

https://racurs.ua/n139854-aviakatastrofa-v-odesse-samolet-upal-na-gipermarket-foto-video.html

Ракурс

Авиакатастрофа произошла в Одессе. Упал легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода. Инцидент случился на 6 км Овидиопольской дороги.

По предварительным данным, из двух мужчин, находившихся на борту, один погиб. Об авиакатастрофе в Малиновском районе города сообщил советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк и сайт Нацполиции.

Самолет упал сразу после выполнения взлета. Гипермаркет расположен рядом с аэродромом.

По информации «Думской», погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота, Юрия Жуковского, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Один из свидетелей падения, Александр Николов, написал в Фейсбук, что самолет упал на дорогу. Свидетель сам выключил двигатель, полиция приехала через 4−5 мин, а «скорой» не было на протяжении 15 минут.