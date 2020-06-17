Авіакатастрофа в Одесі: літак впав на гіпермаркет, фото — Олександр Ніколов

https://racurs.ua/ua/n139854-aviakatastrofa-v-odesi-litak-vpav-na-gipermarket-foto-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася в Одесі. Упав легкомоторний літак Y1 «Дельфин» Одеського авіаційного заводу. Інцидент стався на 6 км Овідіопольської дороги.

За попередніми даними, з двох чоловіків, які були на борту, один загинув. Про авіакатастрофу в Малиновському районі міста повідомив радник голови управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк і сайт Нацполіції.

Літак впав одразу після виконання зльоту. Гіпермаркет розташований поруч з летовищем.

За інформацією «Думської», загинув командир повітряного судна, льотчик-випробувач Олег Синиця. Другого пілота, Юрія Жуковського, у важкому стані доставили в лікарню.

Один зі свідків падіння, Олександр Ніколов, написав у Фейсбук, що літак впав на дорогу. Свідок сам вимкнув двигун, поліція приїхала через 4−5 хв, а «швидкої» не було впродовж 15 хвилин.