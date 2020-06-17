Завтра День дільничного офіцера поліції в Україні. Фото: donetsk.ua

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День дільничного офіцера поліції в Україні щороку відзначають 18 червня.

Цей день став професійним святом в 2004 році згідно з наказом глави МВС України. До реформування української міліції воно носило назву День дільничного інспектора міліції. Дільничний — співробітник Національної поліції, який працює на визначеній території — поліцейській дільниці.

Православна церква 18 червня шанує святого Дорофея (Дорофеєв день) — покровителя сновидінь, тому до нього по допомогу звертаються ті, кому сняться тривожні сни. У цей день збирають сон-траву.

Наші пращури вважали, що ця трава навіває сон, пророкує майбутнє і оберігає від нечистої сили. Сон-трава розквітає лише вночі і її знайти могли лише відуни та знахарі. Її опускали в воду під час повного місяця. Якщо вона була справжньою і їй була властива природна магія, трава обов’язково мала заворушитися.

Крім того, завтра відзначають День стійкої гастрономії, який започаткували в 2016 році. Ініціатори свята вважають, що гастрономія — важливий елемент культурного самовираження будь-якого народу, пов’язаний з природним і культурним розмаїттям світу.

В Азербайджані 18 червня відзначають День прав людини, в Єгипті — День евакуації, в Молдові — День історика, на Сейшелах — День конституції. Також завтра в світі святкують такі незвичні свята, як День пікніка та День паніки. А в США відзначають День вишневого домашнього торта і Суші день.

Нагадаємо, мусульманське свято Курбан-байрам отримає статус державного. Святу Ураза-байрам передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Саме в цей місяць пророку Мухаммеду скорилася Мекка й мусульманам даровано Коран.