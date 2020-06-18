Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139894-u-chernivcyah-na-tli-zrostannya-zahvoruvanosti-koronavirusom-vyrishyly-poslabyty-karantyn.html

Ракурс

Карантин в Україні Кабінет міністрів продовжив до 31 липня, проте він залишається адаптивним. Це означає, що в різних областях будуть діяти різні карантинні обмеження — все залежить від епідеміологічної ситуації.

Попри зростання кількості інфікованих коронавірусом, влада Чернівців вирішила послабити карантин — у місті дозволили відкрити лазні і сауни. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

Окрім того, в місті розширили перелік категорій громадян, які можуть користуватися транспортом для спеціальних перевезень. Тепер ним можуть користуватися учасники АТО/ООС, члени сімей загиблих учасників бойових дій, а також люди з інвалідністю. Водночас у області станом на ранок 17 червня налічувалося понад 4 тис. хворих на коронавірус.

Тим часом у Закарпатській області через зростання захворюваності вирішили повернути деякі обмеження. Зокрема, на в’їздах/виїздах у деякі міста тепер стоятимуть блокпости. Водіям і пасажирам автомобілів будуть вимірювати температуру, а також проводити опитування.

Такі нововведення стосуються тільки тих міст, у яких фіксують спалахи коронавірусу. Зокрема, йдеться про Міжгірський, Свалявський та Великоберезнянський райони.

Як писав «Ракурс», на вчорашньому засіданні Кабмін погодив виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок зараження коронавірусом або втратили працездатність. Також передбачені виплати сім’ям медикам, які загинули від коронавірусу. Вони складуть від 630 тис. грн до 1,5 млн грн.