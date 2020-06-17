Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n139870-kabmin-vyznachyv-vyplaty-medykam-u-razi-invalidnosti-chy-smerti-vid-covid-19.html

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Кабінет міністрів України визначив порядок страхових виплат медпрацівникам, які борються з коронавірусом.

Сьогодні на засіданні уряду міністри прийняли важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників. Кабмін визначив виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності, або смерті від COVID-19. Про це 17 червня повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що при першій групі інвалідності виплата становитиме 840 тис. 800 грн, другій групі — 735 тис. 700 грн, а третій групі — 630 тис. 600 грн. Уряд передбачив, що члени сім’ї у разі смерті медпрацівника від коронавірусу під час виконання професійних обов’язків отримають 1 млн 575 тис. 500 грн.

В уряді переконують, що кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Нагадаємо, нардепи з фракції «Голос» заявили, що коронавірус діагностували у 90 медиків лікарні швидкої допомоги. Ще частина лікарів перебувають вдома на самоізоляції.