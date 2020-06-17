Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n139870-kabmin-opredelil-vyplaty-medikam-v-sluchae-invalidnosti-ili-smerti-ot-covid-19.html

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Кабинет министров Украины определил порядок страховых выплат медработникам, которые борются с коронавирусом.

Сегодня на заседании правительства министры приняли важные решения, направленные на усиление социальной защиты медицинских работников. Кабмин определил выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от COVID-19. Об этом 17 июня сообщает правительственный портал.

Отмечается, что при первой группе инвалидности выплата составит 840 тыс. 800 грн, второй группе — 735 тыс. 700 грн, а третьей группе — 630 тыс. 600 грн. Правительство предусмотрело, что члены семьи в случае смерти медработника от коронавируса во время выполнения профессиональных обязанностей получат 1 млн 575 тыс. 500 грн.

В правительстве убеждают, что средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования.

Напомним, нардепы из фракции «Голос» заявили, что у Львове коронавирус диагностировали у 90 медиков больницы скорой помощи. Еще часть врачей находятся дома на самоизоляции.