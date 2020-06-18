Допомога США Україні. Фото: MilitaryImages.Net

https://racurs.ua/ua/n139895-ukrayina-zakupyt-u-ssha-viyskovu-tehniku-i-zbrou-na-600-mln-dolariv.html

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Україна продовжує співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки у військовій сфері. Держдеп США погодив продаж Україні військових катерів, а також різного озброєння на загальну суму 600 млн дол.

Україна зможе закупити 16 патрульних катерів Mark VI, 20 електрооптичних інфрачервоних радарів і 16 акустичних систем дальньої дії. Про це повідомляє прес-служба Агентства з питань оборонного співробітництва США.

Окрім того, Україна отримає 32 гармати MSI Seahawk A2 і 40 гармат МК44, ідентифікаційні системи, комунікаційне обладнання та різні інструменти. Зазначається, що цю техніку і озброєння українська сторона зможе використовувати для захисту своїх територіальних вод.

Також представники США навчатимуть персонал, як користуватися усім цим озброєнням, і нададуть інженерну та логістичну підтримку.

У повідомленні наголошується, що такі дії спрямовані на підтримку цілей нацбезпеки США, адже Україна є країною-партнером Америки. І такі поставки зброї допомагають зберігати сили політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Нагадаємо, раніше США передали Україні військову допомогу на суму 60 млн дол. Ця допомога включає боєприпаси, рації, а також переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.