Комплекси Javelin та рації: США передають Україні військове обладнання ще на 60 млн доларів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n139879-kompleksy-javelin-ta-raciyi-ssha-peredaut-ukrayini-viyskove-obladnannya-sche-na-60-mln-dolariv.htmlРакурс
Військову допомогу на суму понад 60 млн дол. США передають Україні.
Ця допомога включає боєприпаси, рації, а також переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це посольство США в Україні повідомило на свої сторінці у Твіттері.
Зазначається, що Управління оборонного співробітництва посольства США отримало відповідне військове обладнання вчора.
США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії, — наголошує прес-служба посольства.
Перші комплекси Javelin США передали Україні навесні 2018 року.
Нагадаємо, в лютому цього року Міноборони США підписало контракт з групою компаній Raytheon — Lockheed Martin на виробництво для низки країн світу комплексів Javelin. Серед цього переліку була, зокрема, й Україна.