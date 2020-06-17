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Ракурс
Україна отримує військову допомогу від США, фото: посольство США в Україні

Комплекси Javelin та рації: США передають Україні військове обладнання ще на 60 млн доларів (ФОТО)

17 чер 2020, 17:40
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Військову допомогу на суму понад 60 млн дол. США передають Україні.

Ця допомога включає боєприпаси, рації, а також переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це посольство США в Україні повідомило на свої сторінці у Твіттері.

Зазначається, що Управління оборонного співробітництва посольства США отримало відповідне військове обладнання вчора.

США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії, — наголошує прес-служба посольства.

Перші комплекси Javelin США передали Україні навесні 2018 року.

США передають Україні військове обладнання ще на 60 млн доларів, фото: посольство США в Україні

США передають Україні військове обладнання ще на 60 млн доларів, фото: посольство США в Україні

Нагадаємо, в лютому цього року Міноборони США підписало контракт з групою компаній Raytheon — Lockheed Martin на виробництво для низки країн світу комплексів Javelin. Серед цього переліку була, зокрема, й Україна.

Джерело: Ракурс


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