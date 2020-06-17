Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина получает военную помощь от США, фото: посольство США в Украине

Комплексы Javelin и рации: США передают Украине военное оборудование еще на 60 млн долларов (ФОТО)

17 июн 2020, 17:40
999

Военную помощь на сумму более 60 млн долл. США передают Украине.

Эта помощь включает боеприпасы, рации, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом посольство США в Украине сообщило на своей странице в Твиттере.

Отмечается, что Управление военного сотрудничества посольства США получило соответствующее военное оборудование вчера.

США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, — отмечает пресс-служба посольства.

Первые комплексы Javelin США передали Украине весной 2018 года.

США передают Украине военное оборудование еще на 60 млн долларов, фото: посольство США в Украине

США передают Украине военное оборудование еще на 60 млн долларов, фото: посольство США в Украине

Напомним, в феврале этого года Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon — Lockheed Martin на производство для ряда стран мира комплексов Javelin. Среди этого перечня была, в том числе, и Украина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров