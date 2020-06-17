Комплексы Javelin и рации: США передают Украине военное оборудование еще на 60 млн долларов (ФОТО)https://racurs.ua/n139879-kompleksy-javelin-i-racii-ssha-peredaut-ukraine-voennoe-oborudovanie-esche-na-60-mln-dollarov.htmlРакурс
Военную помощь на сумму более 60 млн долл. США передают Украине.
Эта помощь включает боеприпасы, рации, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом посольство США в Украине сообщило на своей странице в Твиттере.
Отмечается, что Управление военного сотрудничества посольства США получило соответствующее военное оборудование вчера.
США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, — отмечает пресс-служба посольства.
Первые комплексы Javelin США передали Украине весной 2018 года.
Напомним, в феврале этого года Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon — Lockheed Martin на производство для ряда стран мира комплексов Javelin. Среди этого перечня была, в том числе, и Украина.