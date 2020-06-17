Доступные кредиты 5-7-9%. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n139878-kabmin-smyagchil-trebovaniya-dlya-polucheniya-dostupnyh-kreditov-po-programme-5-7-9.html

Ракурс

Кредиты для бизнеса жизненно необходимы в сложных условиях коронавирусного карантина. Кабмин во время сегодняшнего заседания принял пакет новых изменений к программе «Доступные кредиты 5−7−9%". Изменения направлены на упрощение процедуры получения кредита, устранение обнаруженных проблем и повышение эффективности программы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве решили внести в программу следующие изменения:

смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;

не ограничивать направления использования средств, полученных субъектами предпринимательства для финансирования оборотного капитала;

отменить лимит максимальной суммы кредита в рамках программы, оставив ограничения лишь по размеру госпомощи;

привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствии с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы «Доступные кредиты 5−7−9%".

Предприниматели смогут получить кредиты по новым правилам сразу после внесения данных изменений в программу «Доступные кредиты 5−7−9%" Фондом развития предпринимательства и обновления договоров с банками.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство на программу «Доступные кредиты 5−7−9%" запланировало выделить 30 млрд грн.