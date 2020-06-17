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Ракурс
Доступні кредити 5-7-9%. Фото: Мінфін

Кабмін пом’якшив вимоги для отримання доступних кредитів за програмою «5−7−9%"

17 чер 2020, 17:18
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Кредити для бізнесу життєво необхідні у складних умовах коронавірусного карантину. Кабмін під час сьогоднішнього засідання ухвалив пакет нових змін до програми «Доступні кредити 5−7−9%".

Зміни спрямовані на спрощення процедури отримання кредиту, усунення виявлених недоліків та підвищення ефективності програми. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

В уряді вирішили внести до програми такі зміни:

  • пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді;
  • не обмежувати напрямки використання коштів, отриманих суб'єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу;
  • скасувати ліміт максимальної суми кредиту в рамках програми, залишивши обмеження лише для розміру держдопомоги;
  • привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити 5−7−9%".

Підприємці зможуть отримати кредити за новими правилами відразу після внесення цих змін до програми «Доступні кредити 5−7−9%" Фондом розвитку підприємництва та поновлення договорів із банками.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що держава на програму «Доступні кредити 5−7−9%" запланувала виділити 30 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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