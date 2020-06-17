Доступні кредити 5-7-9%. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n139878-kabmin-pom-yakshyv-vymogy-dlya-otrymannya-dostupnyh-kredytiv-za-programou-5-7-9.html

Ракурс

Кредити для бізнесу життєво необхідні у складних умовах коронавірусного карантину. Кабмін під час сьогоднішнього засідання ухвалив пакет нових змін до програми «Доступні кредити 5−7−9%".

Зміни спрямовані на спрощення процедури отримання кредиту, усунення виявлених недоліків та підвищення ефективності програми. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

В уряді вирішили внести до програми такі зміни:

пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді;

не обмежувати напрямки використання коштів, отриманих суб'єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу;

скасувати ліміт максимальної суми кредиту в рамках програми, залишивши обмеження лише для розміру держдопомоги;

привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити 5−7−9%".

Підприємці зможуть отримати кредити за новими правилами відразу після внесення цих змін до програми «Доступні кредити 5−7−9%" Фондом розвитку підприємництва та поновлення договорів із банками.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що держава на програму «Доступні кредити 5−7−9%" запланувала виділити 30 млрд грн.