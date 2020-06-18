Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139896-v-ukrayini-chergovyy-koronavirusnyy-antyrekord-za-dobu-zahvorilo-ponad-800-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 34 тис. 63 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 829 українців. Це черговий антирекорд із кількості нових захворювань — такої цифри в Україні не було з початку епідемії.

Також за добу померли ще 23 хворих на коронавірус. За весь період епідемії загинули 966 інфікованих, а одужали майже 15 тис. осіб. Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Наразі найбільше випадків захворювання виявлено у Чернівецькій області та Києві — і там, і там понад 4 тис. хворих. Також майже 3,4 тис. випадків зафіксовано у Львівській області. Окрім того, на Львівщині за добу зареєстрували найбільшу кількість нових хворих — інфікувалася 171 особа.

У Закарпатській та Рівненській області — 74 та 73 нові випадки відповідно. На Вінниччині — 63 нових захворювань.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 липня, він буде адаптивним. Також в уряді ухвалили методику посилення карантину, яка буде використана в разі погіршення епідеміологічної ситуації.