На Донбасі загинув гранатометник з Волині, фото — Слово і діло

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Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського захисника. Обстріл російських бойовиків призвів до загибелі волинянина Іллі Струка.

У середу, 17 червня, збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї, повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Загиблий український — уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району. Старший солдат 17 червня отримав кульове поранення не сумісне із життям, під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьк, розповіли у Волинській ОДА. Службу Ілля проходив у військовій частині, А 1275 в Маріуполі, був гранатометником.

Учора обстріли бойовиків зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Оріхового, Кримського, Луганського і Шумів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» по оборонцях Опитного російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, обстріляли українські позиції в районі Водяного, Пищевика та Авдіївки. На підступах до Новотроїцького, Пісків та Невельського, агресор задіяв міномети різних систем.

18 червня нових обстрілів поки не зафіксовано.