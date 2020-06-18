Верховна Рада

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Верховна Рада України зібрала 18 червня на чергове пленарне засідання. Сьогодні на порядку денному — розгляд низки законопроектів. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль представить нову програму дій уряду.

Зокрема, народні депутати сьогодні розглянуть низку законопроектів про всеукраїнський референдум у першому читанні, внесені до Ради різними народними депутатами. Про це йдеться у порядку денному засідання, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Також сьогодні народні обранці голосуватимуть у другому читанні за законопроекти про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік та про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.

Сьогодні ж нардепи розглядатимуть у другому читанні законопроект № 2285-д про легалізацію азартних ігор, № 3348 про внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд». Окрім того, буде розглянута низка антикоронавірусних законопроектів.