Карантин в Одессе. Фото: Телеканал TV5

https://racurs.ua/n140060-v-odesse-zavtra-ujestochat-karantin-chto-snova-zapretyat.html

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Карантин в Украине продлили до 31 июля, однако он является адаптивным. Это означает, что каждая область или даже город могут самостоятельно принимать решение об усилении или ослаблении карантина, учитывая эпидемиологическую ситуацию. В Одессе из-за роста количества больных коронавирусом карантин ужесточат.

Усиление карантинных мер запланировано уже на понедельник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

С завтрашнего дня в городе закрывают детские оздоровительные учреждения. Запрещается проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более одного человека на 5 кв. м.

В общественном транспорте ограничат количество мест, водителям нельзя брать стоячих пассажиров. Все пассажиры должны носить средства индивидуальной защиты.

На пляжах между шезлонгами должно быть минимум 1,5 м. На таком же расстоянии друг от друга должны располагаться столики в ресторанах и кафе. Сидеть за одним столиком могут до четырех человек.

Рабочий день рекомендуется начинать в 10.00 или позже. За соблюдением карантина будут следить правоохранители. Они могут устраивать рейды в транспорте или на пляжах.

Как сообщалось, ранее вспышки коронавируса были обнаружены в нескольких районах Одесской области. Усиленный карантин ввели в Болградском районе, где было 84 больных коронавирусом.