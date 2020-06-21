Взрыв в Киеве на Позняках. Фото: TSN.ua

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Взрыв в Киеве, в многоквартирном доме на Позняках, произошел сегодня утром. На месте продолжают работать спасатели, разбирая завалы.

Сам дом, в котором произошел взрыв, — под угрозой разрушения. Сейчас спасатели устанавливают специальные тросы, чтобы спасти конструкцию от дальнейшего разрушения. Об этом 21 июня рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий во время брифинга в Киеве.

По его словам, специальные тросы устанавливают на восьми этажах здания. Также спасатели устанавливают распорки по всему зданию. Все это делается для предотвращения дальнейшего обвала.

Хорунжий также рассказал, что под завалами нашли одно тело. Погибшая — пожилая женщина 1943 года рождения. Ее имя сейчас выясняют. Еще трех человек удалось спасти из-под завалов.

В «Киевгазе» при этом говорят, что недавно проверяли газовые счетчики в доме, где произошел взрыв, и во время проверок никакие отклонения от нормы замечены не были. Представитель «Киевгаза» Елена Мичурина в комментарии УНИАН сообщила, что жители дома при проверке не жаловались на запах или утечку газа.

Тем временем в соцсетях опубликовали видео первых минут после взрыва дома на Позняках. Оно было снято из соседнего дома.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, по факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством норм пожарной безопасности). Также полицейские пришли с обыском в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые обслуживали этот дом.