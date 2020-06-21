Взрыв в доме в Киеве. Фото: ГСЧС

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Взрыв дома на Позняках в Киеве привел к гибели уже двух человек.

Спасатели обнаружили под завалами дома тело еще одного человека. Еще одного пострадавшего госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жильцов дома эвакуировали. Город обеспечит жильем жильцов дома, квартиры который разрушились. Об этом 21 июня сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту взрыва в доме открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование будет проводить следственное управление Главного управления в Киеве под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что правоохранители рассматривают несколько версии произошедшего. Полиция рассматривает версию взрыва газа, не исключается и то, что, взрыв произошел с помощью взрывчатки. Взрывотехники взяли на экспертизу материалы.

На месте происшествия работает 420 человек личного состава — полиция и спасатели, а также 60 единиц техники. В ГСЧС не исключают дальнейшего обрушения дома, спасатели работают осторожно. Местные жители утверждают, что под завалами может оставаться от двух до шести человек.

Напомним, сегодня на проспекте Григоренко 41 произошел мощный взрыв, который повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. Из-под завалов достали тело погибшего, трех человек спасли.