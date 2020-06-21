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Ракурс
Взрыв в доме в Киеве. Фото: ГСЧС

Взрыв в многоквартирном доме в Киеве: число жертв возросло, полиция не исключает теракт (ФОТО, ВИДЕО)

21 июн 2020, 14:17
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Взрыв дома на Позняках в Киеве привел к гибели уже двух человек.

Спасатели обнаружили под завалами дома тело еще одного человека. Еще одного пострадавшего госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жильцов дома эвакуировали. Город обеспечит жильем жильцов дома, квартиры который разрушились. Об этом 21 июня сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту взрыва в доме открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование будет проводить следственное управление Главного управления в Киеве под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что правоохранители рассматривают несколько версии произошедшего. Полиция рассматривает версию взрыва газа, не исключается и то, что, взрыв произошел с помощью взрывчатки. Взрывотехники взяли на экспертизу материалы.

На месте происшествия работает 420 человек личного состава — полиция и спасатели, а также 60 единиц техники. В ГСЧС не исключают дальнейшего обрушения дома, спасатели работают осторожно. Местные жители утверждают, что под завалами может оставаться от двух до шести человек.

Взрыв в доме в Киеве. Фото: ГСЧС

Взрыв в доме в Киеве. Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня на проспекте Григоренко 41 произошел мощный взрыв, который повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. Из-под завалов достали тело погибшего, трех человек спасли.

Источник: Ракурс


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