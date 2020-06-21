Вибух у будинку в Києві. Фото: ДСНС

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Вибух у будинку на Позняках в Києві призів до загибелі вже двох осіб.

Рятувальники виявили під завалами будинку тіло ще однієї особи. Ще одного постраждалого госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Місто забезпечить житлом мешканців будинку, квартири який зруйнувалися. Про це 21 червня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

У прес-службі столичної прокуратури повідомили, що за фактом вибуху у будинку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головного управління в Києві під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці розглядають кілька версії події. Поліція розглядає версію вибуху газу, не виключається й те, що вибух стався за допомогою вибухівки. Вибухотехніки взяли на експертизу матеріали.

На місці події працює 420 осіб особового складу — поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки. У ДСНС не виключають подальшого обвалення будинку, рятувальники працюють обережно. Місцеві мешканці стверджують, що під завалами може залишатись від двох до шести людей.

Нагадаємо, сьогодні на проспекті Григоренка 41 стався потужний вибух, який пошкодив кілька поверхів у багатоповерховому квартирному будинку. Попередньо встановлено, що вибухнув газ. З-під завалів дістали тіло загиблого, трьох осіб врятували.