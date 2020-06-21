Вибух будинку в Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140049-vybuh-budynku-v-kyievi-ryatuvalnyky-vyyavyly-pershu-jertvu-foto.html

Ракурс

Вибух у багатоквартирному будинку в Дарницькому районі Києва призвів до людських жертв.

Внаслідок вибуху газу в дев’ятиповерховому житловому будинку у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, зруйновані квартири на четвертому, п’ятому, шостому, сьомому та восьмому поверхів. Надзвичайна подія сталася о 10.00, через годину рятувальники знайшли першу жертву. Про це 21 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС евакуювали з зруйнованого будинку 21 особу. З-під завалів дістали трьох осіб. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють 75 осіб особового складу та 15 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні на проспекті Григоренка 41 стався потужний вибух, який пошкодив кілька поверхів у багатоповерховому квартирному будинку. У навколишніх будинках звуковою хвилею повибивало скло.