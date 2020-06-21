Вибух стався у Києві. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n140047-u-kyievi-stavsya-vybuh-gazu-u-bagatopoverhivci-ie-ruynuvannya-foto-video.html

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Вибух стався сьогодні вранці в одному з житлових будинків Києва.

Надзвичайна подія сталася на проспекті Григоренка 41. Потужний вибух пошкодив кілька поверхів у багатоповерховому квартирному будинку. У навколишніх будинках звуковою хвилею повибивало скло. Про це 21 червня повідомляється у спільноті «Київ оперативний» у Facebook.

За словами очевидців, до руйнувань призвів вибух газу. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточняється. На місце події виїхали екстрені служби.

У ДСНС повідомили, що стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів. Зараз на місці події працюють рятувальники.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у квітні в Запоріжжі сталася надзвичайна подія — у багатоквартирному триповерховому будинку в Запоріжжі обвалилися конструкції у нежитловому приміщенні на першому поверсі з подальшим обваленням у підвал.