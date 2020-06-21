Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі. Фото:

На Донбасі бойовики застосували авіаційні ракети та потужну артилерію, є поранені

21 чер 2020, 10:13
999

Обстріли на Донбасі не припиняються. Впродовж в минулої доби і сьогодні вранці окупанти атакували позиції військовослужбовців Об'єднаних сил.

З початку доби ворог чотири рази порушив режим тиші. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм поблизу Шумів, Залізного та Кримського. Внаслідок обстрілів постраждав один військовослужбовець — дістав поранення. Про це 21 червня повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

За минулу добу бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню. Вони гатили з артилерії калібром 152 мм і 122 мм, мінометів, а також некеровані авіаційні ракети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, біля Павлополя загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців ООС дістали поранення.

Нагадаємо, 19 червня двоє військовослужбовців, які здійснювали інженерну дорозвідку поблизу селища Новотошківське Луганської області, дістали поранення від розриву міни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів