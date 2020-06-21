Війна на Донбасі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n140046-na-donbasi-boyovyky-zastosuvaly-aviaciyni-rakety-ta-potujnu-artyleriu-ie-poraneni.html

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Обстріли на Донбасі не припиняються. Впродовж в минулої доби і сьогодні вранці окупанти атакували позиції військовослужбовців Об'єднаних сил.

З початку доби ворог чотири рази порушив режим тиші. Бойовики застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм поблизу Шумів, Залізного та Кримського. Внаслідок обстрілів постраждав один військовослужбовець — дістав поранення. Про це 21 червня повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

За минулу добу бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню. Вони гатили з артилерії калібром 152 мм і 122 мм, мінометів, а також некеровані авіаційні ракети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, біля Павлополя загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців ООС дістали поранення.

Нагадаємо, 19 червня двоє військовослужбовців, які здійснювали інженерну дорозвідку поблизу селища Новотошківське Луганської області, дістали поранення від розриву міни.