Війна на Донбасі: українські військові отримали поранення від розриву міни

Війна на Донбасі триває, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n139988-viyna-na-donbasi-ukrayinski-viyskovi-otrymaly-poranennya-vnaslidok-rozryvu-miny.html

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На Донбасі двоє українських військових сьогодні дістали поранення внаслідок розриву міни.

Постраждалі військовослужбовці здійснювали інженерну дорозвідку поблизу селища Новотошківське Луганської області. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що стан поранених військовослужбовців задовільний. Їм оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Обставини інциденту встановлюються.

З початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, бойовики, застосовуючи міномети, здійснили загалом три обстріли позицій українських військовослужбовців: в районі населених пунктів Кримське, Шуми та Оріхове.

Застосування українськими військовими чергових вогневих засобів змусило окупантів припинити обстріли. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі українські військові знищили склад боєприпасів на мінометній позиції російсько-терористичних військ, а також військову вантажівку.