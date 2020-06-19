Війна на Донбасі. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n139960-doba-na-donbasi-ukrayinski-viyskovi-znyschyly-sklad-boieprypasiv-boyovykiv-zagynuv-boiec-oos.html

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Війна на Донбасі не припиняється ні на добу, російські терористи продовжують застосовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння для обстрілів позицій сил ООС.

Окупанти 14 разів гатили з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. У темний час доби в районі Авдіївки працювали снайпери бойовиків. Поблизу Мар’їнки загарбники стріляли з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Кримського та Оріхового. Внаслідок агресії бойовиків один український захисник загинув, а ще один військовослужбовець дістав поранення.

В штабі ООС зазначають, що українські військові вогнем у відповідь змусили ворога припинити обстріли. Бійці Збройних сил України знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.

Нагадаємо, 17 червня внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець із Волині. Старший солдат дістав кульове поранення не сумісне із життям під час бойового чергування біля населеного пункту Торецьк.