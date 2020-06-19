Война на Донбассе. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n139960-sutki-na-donbasse-ukrainskie-voennye-unichtojili-sklad-boepripasov-boevikov-pogib-boec-oos.html

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Война на Донбассе не прекращается ни на сутки, российские террористы продолжают применять запрещенное минскими договоренностями вооружение для обстрелов позиций сил ООС.

Оккупанты 14 раз били из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В темное время суток в районе Авдеевки работали снайперы боевиков. Вблизи Марьинки захватчики стреляли из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Крымского и Орехового. В результате агрессии боевиков один украинский защитник погиб, а еще один военнослужащий получил ранения.

В штабе ООС отмечают, что украинские военные ответным огнем заставили врага прекратить обстрелы. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

Напомним, 17 июня в результате обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий из Волыни. Старший солдат получил пулевое ранение не совместимое с жизнью во время боевого дежурства возле населенного пункта Торецьк.