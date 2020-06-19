В Минске протестовали противники Лукашенко: митинг оппозиции продолжался более шести часов (ФОТО, ВИДЕО)

Митинг в Минске. Фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/n139959-v-minske-protestovali-protivniki-lukashenko-miting-oppozicii-prodoljalsya-bolee-shesti-chasov.html

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Митинг оппозиционных сил в Минске состоялся 18 июня, акция протеста продолжалась более шести часов, а ее участники сформировали «цепь солидарности».

Участники митинга собрались, чтобы выразить солидарность с активистами, задержанными и арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем. На пикете собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Митингующие выступали против того, чтобы Александр Лукашенко, который с 1994 года руководит страной, в шестой раз выиграл выборы. Об этом сообщает белорусская служба «Радіо Свобода».

Демонстранты сформировали на проспекте Независимости так называемую цепь солидарности, которая с 18.00 и до 22.00 растянулась на несколько километров. Автомобилисты поддерживали митингующих и сигналили в знак поддержки.

В 23.20 на проспект прибыли автозаки и правоохранители, митингующие начали расходиться. Через громкоговорители полиция убеждала людей расходиться. Некоторые митингующие остались на митинге и после полуночи.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз попытается выиграть президентские выборы, которые состоятся 9 августа.