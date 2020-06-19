Владислав Мангер. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати».

https://racurs.ua/n139958-delo-gandzuk-sud-izbral-mangeru-meru-presecheniya.html

Ракурс

Владислав Мангер, председатель Херсонского областного совета, который подозревается в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, будет находиться под арестом.

Печерский районный суд Киева отправил чиновника под стражу до 28 июля без права внесения залога. Сторона обвинения неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера, меру пресечения избирали с 12 июня. Об этом сегодня сообщают «Ґрати».

Представители прокуратуры отмечали, что Мангера нужно арестовать за угрозы свидетелям по делу, которые начались после того, как стороны ознакомились с материалами дела после окончания следствия. Адвокаты председателя облсовета отрицали, что Мангер давил на свидетелей.

До сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога.

Напомним, 17 июня в Печерском райсуде Киева начали избирать меру пресечения главе херсонской областного совета Владиславу Мангеру. Заседание проходило в день рождения Екатерины Гандзюк, в организации убийства которого обвиняют Мангера. Вчера Гандзюк исполнилось бы 35 лет.