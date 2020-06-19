Владислав Мангер. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

https://racurs.ua/ua/n139958-sprava-gandzuk-sud-obrav-mangeru-zapobijnyy-zahid.html

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Владислав Мангер, голова Херсонського обласної ради, який підозрюється в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, перебуватиме під арештом.

Печерський районний суд Києва відправив чиновника під варту до 28 липня без права внесення застави. Сторона обвинувачення неодноразово заявляла про затягування процесу стороною захисту Мангера, запобіжний захід обирали з 12 червня. Про це сьогодні повідомляють «Ґрати».

Представники прокуратури зазначали, що Мангера потрібно арештувати через погрози свідкам у справі, які розпочалися після того, як сторони ознайомилися з матеріалами справи після закінчення слідства. Адвокати голови облради заперечували, що Мангер тиснув на свідків.

До сьогоднішнього дня Мангер перебував під запобіжним заходом у виді застави.

Нагадаємо, 17 червня у Печерському райсуді Києва почали обирати запобіжний захід голові херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Засідання відбувалося у день народження Катерини Гандзюк, в організації вбивства якої звинувачують Мангера. Вчора Гандзюк виповнилося б 35 років.