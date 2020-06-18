Принц Чарльз втратив нюх, фото: Andy Gott

https://racurs.ua/ua/n139957-brytanskyy-prync-poskarjyvsya-na-symptom-koronavirusu-yakyy-ne-mynaie-pislya-odujannya.html

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Коронавірусною хворобою COVID-19 британський принц Чарльз перехворів цієї весни. Проте один з її характерних симптомів у члена монаршої родини Великої Британії досі не минув.

Йдеться про втрату відчуттів нюху та смаку, повідомляє BBC.

Чарльз, принц Уельський, разом зі своєю дружиною Каміллою нещодавно відвідував лікарню в місті Глостер (Англія), де обговорив з медиками стан свого здоров’я як особа, котра може розповісти про коронавірус «з перших рук».

Це був перший вихід у світ Чарльза та Камілли після введення в Британії карантину.

Зазначається, що члени королівської сім’ї під час цього візиту нарівні з медпрацівниками дотримувалися запобіжних заходів, таких як дотримання соціальної дистанції у 2 м при спілкуванні з медперсоналом, щоб запобігти можливості поширення коронавірусу.

Оскільки всі учасники зустрічі стояли на спеціальних жовтих крапках, щоб переконатися, що вони перебувають на відстані 2 м один від одного, з боку це виглядало так, наче принц прийшов на військовий парад, зазначають британські журналісти.

Оскільки тиснути руки як вітання в умовах епідемії недоцільно, Чарльз вітався з присутніми за допомогою «намасте» — традиційного індійського і непальського привітання, при якому одна рука притискається до іншої на рівні серця.

Нагадаємо, коронавірус у Чарльза виявили в другій половині березня. Чарльз перебував на самоізоляції в замку у Шотландії. Наприкінці березня стало відомо, що він вилікувався від COVID-19.