Принц Чарльз потерял обоняние, фото: Andy Gott

https://racurs.ua/n139957-britanskiy-princ-pojalovalsya-na-simptom-koronavirusa-kotoryy-ne-proshel-posle-vyzdorovleniya.html

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Коронавирусной болезнью COVID-19 британский принц Чарльз переболел этой весной. Однако один из ее характерных симптомов у члена монаршей семьи Великобритании до сих пор не прошел.

Речь идет о потере ощущений обоняния и вкуса, сообщает BBC.

Чарльз, принц Уэльский, вместе со своей женой Камиллой недавно посещал больницу в городе Глостер (Англия), где обсудил с медиками состояние своего здоровья как лицо, которое может рассказать о коронавирусе «из первых рук».

Это был первый выход в свет Чарльза и Камиллы после введения в Великобритании карантина.

Отмечается, что члены королевской семьи во время этого визита наравне с медработниками придерживались мер предосторожности, таких как соблюдение социальной дистанции в 2 м при общении с медперсоналом, чтобы предотвратить возможность распространения коронавируса.

Поскольку все участники встречи стояли на специальных желтых точках, чтобы убедиться, что они находятся на расстоянии 2 м друг от друга, со стороны это выглядело будто принц пришел на военный парад, отмечают британские журналисты.

Так как пожимать руки в качестве приветствия в условиях эпидемии нецелесообразно, Чарльз здоровался с присутствующими с помощью «намасте» — традиционного индийского и непальского приветствия, при котором одна рука прижимается к другой на уровне сердца.

Напомним, коронавирус у Чарльза обнаружили во второй половине марта. Чарльз находился на самоизоляции в замке в Шотландии. В конце марта стало известно, что он вылечился от COVID-19.