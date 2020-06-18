Петр Порошенко, фото: «Яндекс Дзен»

https://racurs.ua/n139956-zakryty-tri-dela-po-poroshenko-venediktova-video.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, на протяжении последнего года стал фигурантом ряда уголовных производств.

На прошлой неделе три из этих производств закрыли. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об этом в ходе сегодняшнего брифинга.

По ее словам, закрыты производства о назначении премьер-министром Владимира Гройсмана в 2016 году при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного админсуда Киева, а также производство о назначении членов Высшего Совета правосудия.

Эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления, — отметила генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что эти производства ранее были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Также Венедиктова подтвердила наличие производства относительно разжигания межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, относительно назначения Гройсмана премьером Порошенко допрашивали в ГБР в середине марта этого года.