Порошенко продолжат судить 1 июля

https://racurs.ua/n139939-poroshenko-prodoljat-sudit-1-iulya.html

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Дело Порошенко отложили. Печерский суд постановил перенести рассмотрение дела об избрании меры пресечения пятому президенту на 1 июля.

Следующее заседание состоится 1 июля в 14.00.

Прокуроры во время заседания заявили судье, что готовы требовать применить к Порошенко не арест с залогом 10 млн грн, а личное обязательство.

Адвокаты Порошенко выступили с доказательством того, что дело против пятого президента не может рассматриваться в Печерском суде. Во время выступления в суде экс-президент заявил, что «взяток» от следствия не берет, намекая на предложение изменить меру пресечения.

Они это делают, чтобы изъять паспорт, чтобы не дать мне возможности мобилизовать мир в противостоянии России, — сказал Порошенко.

Его адвокаты считают нарушением закона рассмотрение дела в Печерском суде. Меру пресечения должны избирать в Шевченковском суде города Киева — суде, где территориально находится отдел ГБР.

За 14 месяцев вы нашли эти глупости? Для общества это означает, что все, что вы говорили во время избирательной кампании и после нее о коррупции, о государственной измене, о захвате властных полномочий, о злоупотреблениях, обо всем… Вы не нашли ничего, — заявил в суде Порошенко.

10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. Он якобы склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к незаконному указу, а именно — назначению на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

В июле 2018 года Порошенко назначил Семочко, а тогдашний глава внешней разведки Божок издал соответствующий приказ. ГБР считает именно этот приказ Божка незаконным. Порошенко инкриминируют то, что он склонил рководителя СВР к этому, экс-президент имеет статус соучастника — подстрекателя.