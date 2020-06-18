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Мелкая месть ничтожных, закомплексованных людей: Порошенко заявил о новом деле против него — за получение томоса, фото — Думская

Мелкая месть ничтожных, закомплексованных людей: Порошенко заявил о новом деле против него — за получение томоса (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2020, 16:02
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Список дел против пятого президента Украины дополнен новым уголовным производством. На этот раз Госбюро расследований якобы открыло дело за разжигание межрелигиозной вражды.

Порошенко сообщил об этом 18 июня во время митинга возле Печерского райсуда, в котором ему начали избирать сегодня меру пресечения по другому делу — за якобы незаконное назначение Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

Дело Порошенко: президент заявил о новом производстве против него — за получение томоса, фото — Думская

Они открыли еще одно дело. Дословно: за разжигание межрелигиозной розни из-за получения томоса и создания Православной церкви Украины, — заявил Порошенко.

Поддержать экс-президента пришли около полутора тысяч человек. Порошенко выступил с краткой речью перед ними.

Дело Порошенко: президент заявил о новом производстве против него — за получение томоса, фото — Думская

Впервые за 28 лет независимости президент Украины идет в суд, где «100% их прокуроры» требуют ареста. Друзья, это мелкая месть мелких, закомплексованных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся, — заявил Порошенко.

Он вспомнил о 27 делах, которые возбуждены против него и напомнил, что обвинения в его адрес звучат «от адвокатов Януковича, которые сегодня возглавляют ГБР».

Дело Порошенко: президент заявил о новом производстве против него — за получение томоса, фото — Думская

Дело Порошенко: президент заявил о новом производстве против него — за получение томоса, фото — Думская

На площади Свободы в Харькове также проходит акция в поддержку Порошенко. Несколько десятков людей с флагами Украины и «Европейской солидарности» собрались возле палатки «Все для победы».

Источник: Ракурс


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