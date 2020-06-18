Дрібна помста нікчемних, закомплексованих людей: Порошенко заявив про нову справу проти нього — за отримання Томосу, фото — Думська

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Перелік справ проти п’ятого президента України доповнився новим кримінальним провадженням. Цього разу Держбюро розслідувань начебто відкрило справу за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Порошенко повідомив про це 18 червня під час мітингу поблизу Печерського райсуду, в якому йому почали обирати сьогодні запобіжний захід по іншій справі — за начебто незаконне призначення Сергія Семочко у Службу зовнішньої розвідки.

Вони відкрили ще одну справу. Дослівно: за розпалювання міжрелігійної ворожнечі через отримання Томосу і створення Православної церкви України, — заявив Порошенко.

Підтримати екс-президента прийшли приблизно півтори тисячі людей. Порошенко виступив із короткою промовою перед ними.

Вперше за 28 років незалежності президент України йде в суд, де «100% їхні прокурори» вимагають арешту. Друзі, це є дрібна помста дрібних, закомплексованих людей, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося, — заявив Порошенко.

Він згадав про 27 справ, які порушені проти нього і нагадав, що обвинувачення в його адресу звучать «від адвокатів Януковича, які сьогодні очолюють ДБР».

На майдані Свободи у Харкові також проходить акція на підтримку Порошенка. Кілька десятків людей з прапорами України і «Європейської солідарності» зібрались біля намету «Все для перемоги».