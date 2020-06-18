Порошенку обирають запобіжний захід: трансляція із суду

https://racurs.ua/ua/n139924-poroshenku-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-sudu.html

Ракурс

Справа Порошенка дійшла до наступної інституційної стадії — обрання запобіжного заходу у суді.

Офіс генерального прокурора клопочеться у Печерському райсуді Києва про арешт п’ятого президента України з можливістю внесення 10 млн грн застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 15.15 18 червня у Печерському суді. Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька, який помер 16 червня.

Процес буде вести суддя Сергій Вовк, який в 2012 році засудив до чотирьох років в’язниці Юрія Луценка — майбутнього соратника Петра Порошенка.

Біля будівлі суду уранці 18 червня почали готуватися до засідання прихильники Порошенка. Водночас з’явилася заява генпрокурора Ірини Венедіктової про те, що на початку засідання Офіс генпрокурора, ймовірно, проситиме суд відтермінувати обрання запобіжного заходу.

10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку. Його підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

У липні 2018 року Порошенко призначив Семочка, а тодішній голова розвідки Єгор Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу СЗР. ДБР вважає саме цей наказ Божка незаконним. При цьому самому Порошенку інкримінують те, що він схилив голову СЗР до цього наказу, екс-президент має у справі статус співучасника — підбурювача.