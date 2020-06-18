У Києві розбили машини. Фото: АвтоВзгляд

https://racurs.ua/ua/n139925-na-stolychnomu-pechersku-vandaly-rozbyly-elitni-avto-i-zamazaly-yih-nevidomou-rechovynou-foto.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 18 червня, невідомі розбили декілька елітних автомобілів. Інцидент стався у Печерському районі столиці.

На опублікованих фото і відео видно, що вандали пошкодили щонайменше п’ять автомобілів — у них розбите лобове скло. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

Усі машини були припарковані за адресою бульвар Лесі Українки, 23 — це поблизу метро «Печерська». Окрім розбитих вікон, деякі машини були вимазані невідомою речовиною бурого кольору.

У Нацполіції наразі ніяк не прокоментували цю ситуацію. Водночас користувачі соцмережі в коментарях були здивовані такою подією, адже біля цієї будівлі є охорона, а автомобілі не могли комусь заважати. Проте були й ті, хто залишився незадоволений тим, що в Києві «набудували елітних шпаківень» і що в кожній родині по декілька автомобілів, які ніде паркувати.

Як писав «Ракурс», раніше поліцейський в Києві провчив водія автомобіля Skoda (Шкода) за недотримання чистоти. Правоохоронець помітив, як водій викинув з вікна недопалок, і після цього закинув його назад до салону його машини. Чоловік за кермом обурився такими діями поліцейського.