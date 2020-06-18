Верховна Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленського

Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n139905-rada-poperedno-pidtrymala-onlayn-referendum-zelenskogo.htmlРакурс
Законопроект про онлайн-референдум Володимира Зеленського знайшов підтримку у Верховній Раді. На ранковому пленарному засіданні 18 червня за проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у першому читанні проголосували 252 парламентаря.
Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму:
затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції;
вирішення питання загальнодержавного значення;
зміна території України;
втрата чинності законом України або окремими його положеннями.
Суб'єктами процесу референдуму можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, зареєстровані у Центральній виборчій комісії.
Ключовою новацією законопроекту є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань, — йдеться у пояснювальній записці до документу.
Разом з тим законодавець визнає складність «технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань».
Також законопроект передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.