Верховна Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленського

https://racurs.ua/ua/n139905-rada-poperedno-pidtrymala-onlayn-referendum-zelenskogo.html

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Законопроект про онлайн-референдум Володимира Зеленського знайшов підтримку у Верховній Раді. На ранковому пленарному засіданні 18 червня за проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у першому читанні проголосували 252 парламентаря.

Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Суб'єктами процесу референдуму можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Ключовою новацією законопроекту є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Разом з тим законодавець визнає складність «технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань».

Також законопроект передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.