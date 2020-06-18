Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Верховна Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленського

Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленського

18 чер 2020, 14:24
999

Законопроект про онлайн-референдум Володимира Зеленського знайшов підтримку у Верховній Раді. На ранковому пленарному засіданні 18 червня за проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у першому читанні проголосували 252 парламентаря.

Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції;

  • вирішення питання загальнодержавного значення;

  • зміна території України;

  • втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Суб'єктами процесу референдуму можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Ключовою новацією законопроекту є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Верховна Рада попередньо підтримала онлайн-референдум Зеленського

Разом з тим законодавець визнає складність «технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань».

Також законопроект передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів