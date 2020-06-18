Верховная Рада предварительно поддержала онлайн-референдум Зеленского

https://racurs.ua/n139905-rada-predvaritelno-podderjala-onlayn-referendum-zelenskogo.html

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Законопроект об онлайн-референдуме Владимира Зеленского нашел поддержку в Верховной Раде. На утреннем пленарном заседании 18 июня «за» проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» в первом чтении проголосовали 252 парламентария.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

решение вопросов общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

отмена закона Украины или отдельных его положений.

Субъектами процесса референдума могут быть как политические партии, так и общественные организации, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии.

Ключевой новацией законопроекта является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований, — говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем законодатель признает сложность «технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств».

Также законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.