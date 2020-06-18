Верховная Рада предварительно поддержала онлайн-референдум Зеленского

Рада предварительно поддержала онлайн-референдум Зеленскогоhttps://racurs.ua/n139905-rada-predvaritelno-podderjala-onlayn-referendum-zelenskogo.htmlРакурс
Законопроект об онлайн-референдуме Владимира Зеленского нашел поддержку в Верховной Раде. На утреннем пленарном заседании 18 июня «за» проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» в первом чтении проголосовали 252 парламентария.
Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума:
утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
решение вопросов общегосударственного значения;
изменение территории Украины;
отмена закона Украины или отдельных его положений.
Субъектами процесса референдума могут быть как политические партии, так и общественные организации, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии.
Ключевой новацией законопроекта является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований, — говорится в пояснительной записке к документу.
Вместе с тем законодатель признает сложность «технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств».
Также законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.