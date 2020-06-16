Всеукраинский референдум. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2655-zakon-o-vseukrainskom-referendume-cherez-ohlokratiu-k-diktature.html

Ракурс

В четверг, 18 июня, в Верховной Раде планируют голосовать в первом чтении за закон о референдуме. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, представлявший документ, ранее в интервью называл законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» уникальным.

На самом деле в документе, переданном в ВР 9 июня и определенном президентом как неотложный, ничего особо уникального нет: референдумы проводятся во многих странах, да и в Украине понятие референдума закреплено в Конституции. А вот закона о всеукраинском референдуме у нас действительно нет с 2018 года. Впрочем, и референдум в истории независимой Украины фактически состоялся один, результаты второго всенародного волеизъявления были просто проигнорированы. Однако обо всем по порядку.

Всеукраинский референдум — большая победа и громкий пшик

24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины, и тогда же было принято решение провести в декабре всеукраинский референдум, на который был вынесен единственный вопрос: хотят ли граждане бывшей советской республики жить в независимом государстве? На тот момент действовал советский же закон УССР «О всеукраинском и местных референдумах» — вполне действенный механизм для проведения акта прямого народного волеизъявления.

Явка на референдум 1 декабря 1991 года была исключительно высокой, в нем приняли участие 84% граждан, имеющих право голоса. А на вопрос о независимости утвердительно ответило более 90% избирателей.

Во второй раз всеукраинский референдум был объявлен в 2000 году. Избиратели должны были ответить на четыре вопроса, которые сегодня читаются очень свежо: ограничение депутатской неприкосновенности, сокращение парламента до 300 депутатов, создание двухпалатного парламента и возможность роспуска парламента президентом в случае, если ВР в течение месяца не смогла сформировать большинство или за три месяца не утвердила поданный Кабмином государственный бюджет.

На все четыре вопроса народ ответил утвердительно: они набрали от 80% с лишним до более 90% голосов. Но… Верховная Рада просто проигнорировала итоги референдума, поправки в Конституцию внесены не были. Второй и пока последний всеукраинский референдум оказался большим пшиком. Хотя давайте начистоту: результаты референдума саботировала Верховная Рада, и объективно парламентарии сделали хорошее дело, потому что затеяно голосование было исключительно в целях укрепления президентской позиции в парламентско-президентской республике. В то время действующий президент Кучма чувствовал себя в этом кресле весьма неуютно, и, как показали дальнейшие события, волновался он не зря.

Первый советский закон о референдуме просуществовал более 20 лет, а затем в ноябре 2012 года во время президентства Януковича пропрезидентское большинство приняло новый закон о всеукраинском референдуме. Венецианская комиссия документ не одобрила, а весной 2018 года (оперативно, не правда ли?) Конституционный суд признал законодательный акт неконституционным.

Таким образом, хоть в Конституции и прописана возможность народного волеизъявления путем всеукраинского референдума, уже два года закона о референдуме в стране нет.

Первый добравшийся до голосования

Отсутствие закона о всеукраинском референдуме — мягко говоря, не самая большая проблема нашей страны на сегодня. Однако правящая политсила, которая пришла к власти на волне популистских лозунгов, не могла не использовать такую прекрасную прореху в законодательстве. Когда Верховная Рада IX созыва только начала работу, там немедленно было зарегистрировано сразу несколько трескучих законопроектов. Например, проект закона «О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)», который прошел предварительные стадии обсуждения, получил отзыв из ВС и благополучно завис. Еще один — «Об электронных коммуникациях» — просуществовал шесть дней и был отозван из Рады.

И вот на подходе — закон о всеукраинском референдуме. Впервые о нем заговорили предметно в начале весны. 4 марта предположительный текст появился на сайте ВР, тогда же было объявлено, что общественное обсуждение документа продлится до 18 марта. 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о том, что работа над первым законопроектом из блока «законов о народовластии» готов (о предыдущих попытках господин Стефанчук, видимо, решил не вспоминать).

9 июня свеженький законопроект передан в Раду. Окончательный текст мало чем отличается от первоначального, выложенного на обсуждение в начале весны. Большинство правок в нем косметические. Скажем, первоначально он назывался «О всеукраинском референдуме», в окончательном варианте — «О народовластии через всеукраинский референдум».

Но есть и отдельные существенные изменения. Например, из ст. 24 «Субъекты процесса всеукраинского референдума» пропал пункт 8 о международных и иностранных наблюдателях. Возможно, это просто техническая ошибка.

Хорошая попытка

Объемный документ на полтораста с лишним страниц подробно описывает процедуру проведения всеукраинского референдума, нормально коррелирует с новым избирательным законодательством и в целом неплох. В середине мая текст был передан в Венецианскую комиссию, и в «Слуге народа» утверждают, что замечаний к законопроекту быть не должно.

В пояснительной записке сжато описывается суть законопроекта №3612. Итак, предполагаются четыре вида всеукраинского референдума:

Утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (Раздел I — «Общие положения», Раздел III — «Выборы. Референдум», Раздел XIII — «Внесение изменений в Конституцию Украины». — Ред.). Решение вопроса общегосударственного значения. Изменение территории Украины (вопрос решается исключительно на референдуме. — Ред.). Утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

На всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые:

противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Соревнования в популизме

Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой или президентом в соответствии с их полномочиями или провозглашается президентом по народной инициативе. В ст. 16 законопроекта поясняется, что «народная инициатива» — это подписи не менее 3 млн граждан, собранные не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, каждая из которых предоставляет не менее 100 тыс. подписей. К этим цифрам, кстати, сильно придирается пророссийская оппозиция, которая сегодня активно соревнуется в популизме со «слугами народа»: мол, требование собрать 3 млн подписей невыполнимо.

Но тут слуги достают свой любимый популистский козырь — диджитализацию. «Ключевым нововведением законопроекта, выделяющим его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности внедрения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. И далее следуют пояснения: «Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования». Впрочем, в ст. 23 законопроекта электронному голосованию отведены две строчки, и механизм проведения такого голосования пока нигде не прописан. К счастью, — добавим от себя.

От демократии к охлократии

Народовластие прекрасно. Но и опасно тоже. У референдумов есть оборотная сторона. Хотите пример? В декабре 1991 года украинцы дружно проголосовали за независимость нашей страны. Но в том же году, только в марте, в отдающем потихоньку концы СССР провели первый всесоюзный референдум, главным вопросом которого было сохранение СССР как обновленной федерации союзных республик. И на вопрос, «согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе СССР», положительно ответили более 70% избирателей.

Государственная машина, принятая и обкатанная в демократических государствах, многим кажется неповоротливой, но эта кажущаяся неповоротливость обусловлена наличием предохранительных механизмов, которые не дают возможности скатиться от демократии к охлократии, а оттуда — прямой путь к диктатуре. У нас парламентско-президентская республика, а всеукраинский референдум дает реальную возможность обойти парламент и отменить принятые им решения.

А получить нужные решения через референдум можно двумя способами. Первый — подтасовка результатов. В законопроекте довольно хорошо прописана процедура стандартного голосования, практически полностью исключающая возможность фальсификации результатов. А вот смутно обозначенное «электронное голосование» как раз может предоставить для этого самые широкие возможности.

Впрочем, для того, чтобы получить поддержку охлоса, потенциальному диктатору сегодня не нужны никакие подтасовки голосов и выборные карусели. Достаточно лишь хорошенько обработать мозги избирателей при помощи телевизора.

После голосования в первом чтении законопроект «О народовластия через всеукраинский референдум» окончательно будет принят, предположительно, нынешней осенью.